Киеву и дальше будут помогать: Кличко в Давосе обсудил с руководством ЕБРР дальнейшее сотрудничество банка со столицей

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Давосе с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо и первым вице-президентом Юргеном Ригтеринком. В ходе встречи обсудили дальнейшее сотрудничество банка с Киевом.

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Об этом мэр столицы рассказал в Telegram. Он отметил, что сегодня Киев реализует совместно с ЕБРР несколько крупных и важных проектов.

В частности, речь идет о:финансировании закупки Киевом вагонов метро - на 50 млн евро

помощь в модернизации теплоэнергетического комплекса – общие сумма проекта 140 млн евро

закупку трамваев на 60 млн евро

а также 60 миллионов ЕБРР выделит на ремонт моста метро через Днепр.

"Также обсуждаем с партнерами финансирование строительства больницы скорой помощи на правом берегу столицы. Все проекты продолжаем и воплотим, Киеву и дальше будут помогать, спасибо нашим партнерам и друзьям, которые верят в Киев и в Украину!", – подчеркнул Виталий Кличко.