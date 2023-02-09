Киевсовет увеличил финансирование Сил обороны столицы до более чем 1 млрд грн на 2023 год, – Кличко
Киевсовет на заседании в четверг, 9 февраля, внес изменения в городскую целевой программу по организации военной службы, выполнению воинской обязанности, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в столице "Защитник Киева" на 2022-2024 годы и увеличил финансирование Сил обороны и безопасности Киева до более чем 1 миллиарда гривен на 2023 год, как и в прошлом году.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил после заседания Киевского городского совета.
На сегодняшнем заседании мы откорректировали городскую целевую программу "Защитник Киева". Но предусмотрели на ее реализацию в этом году дополнительные 970 млн грн. В общей сложности – более 1 млрд гривен в 2023 году. Увеличение финансирования обусловлено необходимостью повысить уровень нашей обороноспособности и не допустить дальнейших попыток захвата Киева со стороны агрессора", – сказал Кличко.
Средства, в частности, будут выделены на обеспечение необходимыми средствами для выполнения боевых задач защитниками, на обеспечение ремонта и технического обслуживания военной техники, ремонтных работ в помещениях, поврежденных в результате российских обстрелов.
Мэр Киева напомнил, что по итогам прошлого года Киев, в условиях войны и сложной экономической ситуации, нашел возможности для помощи Силам обороны и безопасности Киева, выделив из городского бюджета более 1 миллиарда гривен.