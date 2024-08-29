Киевсовет передаст на фронт 1310 дронов MAVIC 3T, которые были закуплены городом

В четверг, 29 августа, Киевсовет должен принять решение о разделе закупленных городом БПЛА, которые будут переданы военным на фронте.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Это 1310 дронов MAVIC 3T. Крайне необходимые на фронте квадракоптеры будут переданы пяти бригадам 3-й штурмовой, 5-й штурмовой бригаде, 112-й и 241-й бригадам территориальной обороны столицы и 4-й бригаде Нацгвардии Украины "Рубеж"", – написал он.

Кличко отметил, что также передадут трем военным частям 5 автомобилей, находившихся на балансе Муниципальной охраны Киева.

"Столица должна и на следующий год продолжить программу "Защитник Киева", чтобы в дальнейшем помогать силам безопасности и обороны", – отметил мэр Киева.

Сегодня депутаты должны переименовать еще 7 киевских улиц, присвоив им имена наших погибших героев.