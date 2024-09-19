Киевсовет отправит новую партию дронов для защитников Украины на фронте: Кличко анонсировал решение

В четверг, 19 сентября, Киевсовет намерен распределить приобретенные городом дроны для воинов на фронте. Также планируется выделить еще 600 млн на увеличение помощи военным.

Видео дня

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Относительно дронов. На передовую к бойцам отправятся еще 430 дронов Mavic разных типов. В частности: 70 БпЛА Mavic 112-й бригаде Территориальной обороны столицы, 160 таких дронов – 241-й бригаде Теробороны Киева, 90 дронов – 5 штурмовой бригаде, и 110 БПЛА Mavic – бригаде быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж"", – написал глава столицы.

Кличко напомнил, что в этом месяце уже передали защитникам от общины столицы более 1 тысячи дронов Mavic, которые он отвез на фронт военным четырех разных бригад. А вчера передали в Киеве от общины еще тысячу FPV-дронов бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады.

"Киев продолжает искать все возможности, чтобы помогать военным. И выделяя средства из бюджета города и привлекая внебюджетные – как благотворительную помощь", – отметил мэр Киева.