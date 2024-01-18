Киевсовет намерен выделить 500 млн грн на закупку дронов для военных, – Кличко

В четверг, 18 января 2023 года, Киевсовет планирует выделить 500 миллионов гривен на закупку дронов для военных.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевсовета.

"Сегодня мы должны принять решение и внести изменения в программу "Защитник Киева", чтобы выделить через нее 500 миллионов гривен на закупку дронов. Их мы передадим военным подразделениям", – отметил мэр столицы.

"Напомню, по разным программам и источникам столичного бюджета в прошлом году мы нашли на помощь силам безопасности и обороны почти 7 миллиардов гривен. То есть 10 процентов сметы, больше всех городов Украины. А не 1 процент, как некоторые лгут и манипулируют! Из этих 7 миллиардов почти 1 миллиард пошел на закупку военными дронов разных типов. А также город выделил средства и закупил, по обращению военных, средства радио-электронной борьбы, которые сегодня эффективно защищают Киев", – сказал Кличко.

Мэр Киева напомнил, что столица выплачивала материальную помощь киевлянам-защитникам и их семьям. Выделяла средства на покупку квартир для защитников и их семей. Кличко подчеркнул, что и в этом году столичные власти продолжат это делать, несмотря на то, что у Киева забрали "военный" НДФЛ. При том, что столица и так платит 60 процентов НДФЛ в госбюджет.

"В таких условиях, принимая бюджет столицы на этот год, в помощь Вооруженным силам мы предварительно предусмотрели 1,2 миллиарда гривен. Но мы продолжим, как и в прошлом году, искать возможности, чтобы прибавлять больше средств. Направлять их и по другим статьям, чтобы максимально помогать нашим защитникам. Поэтому по факту средств на помощь военным выделим в разы больше", – подчеркнул Виталий Кличко.