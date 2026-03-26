Киевсовет хочет увеличить уставный капитал 'Киевтеплоэнерго' на 2,7 млрд грн: Кличко объяснил необходимость

В четверг, 26 марта, Киевсовет должен принять решение об увеличении уставного капитала "Киевтеплоэнерго" на 2,7 млрд грн.

Видео дня

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"До этого мы уже предусмотрели более 10 млрд грн из бюджета города. И Киев начал реализацию первоочередных, предусмотренных планом энергоустойчивости, мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону", – отметил Кличко.

Он добавил, что также депутаты должны принять решение о принятии из государственной в коммунальную собственность столицы оборудования мобильной распределительной генерации тепло- и электроэнергии.

"Речь идет о 6 модульных когенерационных установках. Их должно передать столице Государственное Агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Это важные вопросы для города! Киев уже готовится к следующей зиме, которая будет сложной", – сообщил мэр Киева.

Кличко, отметил, что на прошлом заседании приняли план энергоустойчивости столицы. Решение поддержали 92 депутата. Задача всех – столичной власти, коммунальщиков, энергетиков – реализовать мероприятия этого плана.

"Как мы говорили, масштабы столицы обуславливают большое количество мероприятий, видов и направлений работ. И, соответственно, их стоимость. Речь идет о колоссальных средствах. В целом это более 60 млрд грн. И средства, которые город может выделить из бюджета, мы выделяем", – отметил глава Киева.

Кличко, отметил, что столице обязательно нужна и поддержка государства: в финансировании, в помощи оборудованием и другими ресурсами.

"Нужно прекратить политизировать вопрос энергоустойчивости! Сводить все к разговорам: есть план – нет плана. Надо говорить о конкретных вещах, конкретных проектах, помощи", – сказал мэр Киева.

По мнению Кличко, нужно работать совместно – всем ветвям власти, всем службам. Консолидировать и эффективно распределить ресурсы. Потому что речь идет о том, как Киев, его жители пройдут следующую зиму.