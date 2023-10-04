Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко отчитался о вступительной кампании
Второй год подряд обучение в Украине проходит в условиях военного положения. Проведя напряженную вступительную кампанию, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко начал образовательный процесс в максимально очном формате.
В университет подало 42 998 заявлений абитуриентов, из них засчитано 9413:
профессиональный младший бакалавр – 366
бакалавр – 5115
магистр (на основе ПЗСО) – 59
магистр – 3497
доктор философии – 358
доктор наук – 18
Больше всего на бакалавра подали заявления на специальности – компьютерные науки, право и инженерия программного обеспечения. Среди магистерских программ – право, психология и международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии.
Университет позаботился о безопасности образовательной среды и для очного обучения оборудовал 21 укрытие в учебных корпусах и 17 укрытий в общежитиях.
Ректор университета Владимир Бугров рассказал, что около 100 преподавателей, выехавших за границу из-за полномасштабной войны и работавших онлайн, уволились.
"Мы набрали почти полтысячи аспирантов, которые будут преподавать вместо них. Поэтому крушения с кадрами мы не видим", - подчеркнул Бугров.