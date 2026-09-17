Киевский академический театр кукол обеспечил полноценное укрытие для зрителей

Киевский академический театр кукол продолжает работать и принимать зрителей, обеспечивая возможность безопасно находиться в театре даже во время воздушных тревог. В здании оборудовано укрытие, способное одновременно разместить практически всех посетителей большого зрительного зала.

Видео дня

Помещение убежища было определено специалистами ГСЧС как самое безопасное в здании театра. Оно не имеет окон, расположено в части здания с прочным фундаментом и имеет необходимое количество эвакуационных выходов. Убежище прошло необходимые проверки, а театр регулярно проходит соответствующие повторные процедуры контроля.

Помещение рассчитано примерно на 300 человек, что соответствует вместимости основного зрительного зала театра. Здесь оборудованы места для сидения, система вентиляции, имеются запасы питьевой воды, аптечки, пожарный щит, доступ к Wi-Fi и два санузла.

Как объясняет директор и художественный руководитель Киевского академического театра кукол Игорь Гулый, вопрос безопасности сегодня является неотъемлемой частью организации работы театра.

Главные истории дня

"Мы хотим, чтобы родители, которые приходят к нам с детьми, понимали: театр готов к различным сценариям. Наше укрытие – это полностью оборудованное помещение, где есть все необходимое для комфортного пребывания людей. Если воздушная тревога начинается во время спектакля, мы останавливаем представление и организованно переводим всех зрителей в укрытие. Для нас важно, чтобы люди могли думать о спектакле и эмоциях, которые он дарит, а не беспокоиться, будет ли им куда перейти в случае опасности", – отметил Игорь Гулый.

По словам руководителя театра, помещение укрытия в своё время было выбрано именно после инспекции представителей ГСЧС. Театр получил соответствующие разрешительные документы и в дальнейшем регулярно проходит переаттестацию.

Во время сигнала воздушной тревоги спектакль приостанавливают, а сотрудники театра организованно сопровождают зрителей в укрытие. После отбоя посетители могут вернуться в зал и продолжить просмотр. В отдельных случаях, если формат постановки это позволяет, часть театрального взаимодействия может продолжаться даже в укрытии.

Киевский академический театр кукол расположен на ул. Михаила Грушевского, 1-А и проводит спектакли в соответствии с действующим репертуаром. Директором и художественным руководителем театра с 2021 года является Игорь Гулый.