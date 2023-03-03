В полиции Киевщины рассказали, как российское вторжение повлияло на криминальную ситуацию в регионе

За первый год полномасштабной военной агрессии страны-террориста РФ против Украины правоохранители зафиксировали снижение уровня преступности на территории Киевской области. В частности, это касается краж и разбойных нападений.

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Об этом рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов, передает ТСН. По словам генерала, на это повлияло несколько факторов.

"В разы меньше стало автоугонов, квалифицированных краж с участием банд, разбоев. Все это за счет присутствия большего количества сил безопасности и комендантского часа. Профессиональные преступники не будут работать там, где есть риск задержания", – подчеркнул Небытов.

Напомним, в Киевской области правоохранители разоблачили ранее судимого мужчину, которого подозревают в причастности к 18 эпизодам мошенничества. Злоумышленник звонил гражданам и рассказывая, что их родственникам нужна помощь, выманивал деньги.

Кроме того, правоохранители задержали жителя Киевщины, который обманул около 42 граждан, "продав" им несуществующие автомобильные запчасти почти на 360 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области будут судить трех человек, обвиняемых в вымогательстве несуществующих долгов с предпринимателей. Злоумышленники избивали граждан, угрожали расправой их родным и хотели получить от потерпевших 10 тыс. долларов США.

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