В небе над Киевщиной зафиксировали воздушный объект, возможна работа ПВО – КОВА

В Киевской области в среду, 1 марта, в небе был зафиксирован воздушный объект. Поэтому в регионе объявили воздушную тревогу и предупредили о возможной работе подразделений ПВО.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жители призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Киевщина! В небе обнаружили воздушный объект. В связи с этим возможна работа сил и средств ПВО. Будьте в укрытиях или других безопасных местах до отбоя!", – говорится в сообщении Киевской ОВА.

Стоит добавить, что воздушную тревогу объявили столице и Киевщине.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сказал, что зенитный ракетный комплекс IRIS-T показал поразительные результаты защиты неба над Киевщиной от российских ракетных атак. Это вооружение передала Украине Германия.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук впервые показал немецкий зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны IRIS-T. Именно он защищает украинское небо от российских атак.

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