В Ирпене на Киевщине обломки дрона повредили двухэтажный гараж: что известно о последствиях вражеского террора

Армия государства-агрессора России в ночь на субботу, 26 октября, атаковала Киевскую область ударными удронами-камикадзе. В регионе работали силы ПВО. В Ирпене в результате падения сбитых "Шахедов" загорелось здание.

Видео дня

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Telegram. По его словам, пожар вспыхнул в двухэтажном гараже, пристроенном к хостелу.

На месте работают спасательные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин уточнил, что в результате падения обломков сбитого российского беспилотника произошло возгорание нежилого здания.

"По состоянию на 1:00 без жертв. Все службы на месте, тушат пожар, разбирают завалы", – написал он.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что вражеские "Шахеды" фиксировались в Киевской области курсом на столицу, а также в Черниговской области в западном направлении.

В Киевской ОВА также отмечали, что в регионе зафиксированы "Шахеды" и работает ПВО.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", – говорится в сообщении.

Напомним, что войска РФ вечером в пятницу, 25 октября, запустили по Украине "Шахеды". В Киеве и области были слышны взрывы, работала ПВО. Вражеский дрон попал в многоэтажку в Соломенском районе столицы – повреждены квартиры на 17-м, 18-м, 19-м этажах. Пострадали пять человек, погибла девочка 14 лет.

Кроме того, вечером оккупанты атаковали баллистическими ракетами Днепр. Погибли три человека, 14 местных жителей пострадали. Повреждено здание больницы и четыре дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 октября Россия совершила уже 15-ю воздушную атаку на Киев с начала месяца. Враг применил исключительно ударные беспилотники, но все они – около полутора десятков – были уничтожены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!