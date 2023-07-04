В Буче благодаря благотворителям полностью обновили фасад школы искусств. Фото до и после

В Буче Киевской области представили полностью обновленный фасад школы искусств. Работы были выполнены на средства немецких благотворителей.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе горсовета. Благодаря меценатам заведение не только современное и хорошо оснащенное, но и инклюзивное.

"Бучанский городской совет совместно с представителями украинского Благотворительного фонда BGV официально представили обновленный фасад помещения Бучанской детской школы искусств. Работы были выполнены в рамках благотворительного проекта по реновации школы, который финансируют немецкие доноры – некоммерческая организация WeAreAllUkrainians и фонд help alliance от Lufthansa Group", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что общее финансирование проекта, который проходит в несколько этапов, составляет более 10 миллионов гривен. Кроме обновления фасада, в рамках второго этапа сотрудничества благотворители работали над инклюзивностью детского музыкального заведения и организовали ряд тренингов и образовательных курсов для преподавателей школы.

"Мы искренне благодарны немецким и украинским партнерам за нашу новую Школу искусств в Буче. Теперь она не только современна, хорошо оснащена, но и инклюзивна. Такая поддержка во время войны действительно неоценима, ведь такие проекты возвращают детей домой", – резюмировал Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области закончились работы по строительству 50-метрового моста через реку Ирпень, который был уничтожен во время боевых действий в марте 2022 года. Это позволило восстановить прямое сообщение между Фастовом и Киевом.

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