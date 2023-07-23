В Броварах предприниматель оскорбила военных из-за замечаний по русскому языку: извинение не заставило себя ждать. Видео

В Броварах на Киевщине предприниматель оскорбила военных. Причиной стали замечания по поводу русского языка. Однако бизнес-леди все-таки извинилась за свой проступок.

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Соответствующее видео появилось в сети. На кадрах видно, что военные сделали замечание владелице торговой точки, потому что все ценники на продуктах были написаны на русском языке (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы)..

При этом, заменять их украинскими женщина отказалась, аргументируя просьбу "давлением на русский язык". Но и это еще не все. Предприниматель пожелала украинским защитникам "взорваться на минах".

"Хорошо, я извиняюсь перед ВСУ... Да, это было сказано не кстати. Это было не кстати. Я принимаю свою ошибку, что я так сказала. Это был нервный срыв. Да, я сказала, чтобы парни подорвались на минах, которые так себя ведут с нормальными мирными людьми. Которые, по форме, себе позволяют делать недостойные вещи", – сказала бизнес-вумен.

"Когда приходят и просто издеваются над людьми за этот русский язык", – добавила женщина отметив, что замечание ей сделали именно за русский язык на ценниках.

"Арбуз" – это на каком языке написано, "лук" – это на каком языке написано?" – спрашивает ее голос за кадром.

И тут женщина, убеждавшая, что в украинском языке есть слова, которые не переводятся, впала в смятение.

Кроме того, она добавила, что даже не видела людей в форме ВСУ.

Также она пыталась объяснить свой поступок тем, что много людей в Украине, в том числе и бойцы ВСУ, говорят на русском языке. Еще предприниматель сказала, что за Украину воюет много людей из РФ. И они, как утверждает женщина, имеют право разговаривать на русском языке, находясь в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове таксист вступил в спор с украиноязычной пассажиркой. Он заявил ей, что "Харьков – русскоязычный город", что он всю жизнь говорил по-русски и слушал российскую музыку и не собирается менять своих привычек, а вот украиноязычным следует "ехать на западенщину, или где там говорят на задр*ченной мове".

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