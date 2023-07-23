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В Броварах предприниматель оскорбила военных из-за замечаний по русскому языку: извинение не заставило себя ждать. Видео

Ульяна Виноградова
Киевщина
2 минуты
321
В Броварах предприниматель оскорбила военных из-за замечаний по русскому языку: извинение не заставило себя ждать. Видео

В Броварах на Киевщине предприниматель оскорбила военных. Причиной стали замечания по поводу русского языка. Однако бизнес-леди все-таки извинилась за свой проступок.

Видео дня

Соответствующее видео появилось в сети. На кадрах видно, что военные сделали замечание владелице торговой точки, потому что все ценники на продуктах были написаны на русском языке (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы)..

В Броварах предприниматель оскорбила военных из-за замечаний по русскому языку: извинение не заставило себя ждать. Видео

При этом, заменять их украинскими женщина отказалась, аргументируя просьбу "давлением на русский язык". Но и это еще не все. Предприниматель пожелала украинским защитникам "взорваться на минах".

"Хорошо, я извиняюсь перед ВСУ... Да, это было сказано не кстати. Это было не кстати. Я принимаю свою ошибку, что я так сказала. Это был нервный срыв. Да, я сказала, чтобы парни подорвались на минах, которые так себя ведут с нормальными мирными людьми. Которые, по форме, себе позволяют делать недостойные вещи", – сказала бизнес-вумен.

В Броварах предприниматель оскорбила военных из-за замечаний по русскому языку: извинение не заставило себя ждать. Видео

"Когда приходят и просто издеваются над людьми за этот русский язык", – добавила женщина отметив, что замечание ей сделали именно за русский язык на ценниках.

"Арбуз" – это на каком языке написано, "лук" – это на каком языке написано?" – спрашивает ее голос за кадром.

И тут женщина, убеждавшая, что в украинском языке есть слова, которые не переводятся, впала в смятение. 

В Броварах предприниматель оскорбила военных из-за замечаний по русскому языку: извинение не заставило себя ждать. Видео

Кроме того, она добавила, что даже не видела людей в форме ВСУ. 

Также она пыталась объяснить свой поступок тем, что много людей в Украине, в том числе и бойцы ВСУ, говорят на русском языке. Еще предприниматель сказала, что за Украину воюет много людей из РФ. И они, как утверждает женщина, имеют право разговаривать на русском языке, находясь в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове таксист вступил в спор с украиноязычной пассажиркой. Он заявил ей, что "Харьков – русскоязычный город", что он всю жизнь говорил по-русски и слушал российскую музыку и не собирается менять своих привычек, а вот украиноязычным следует "ехать на западенщину, или где там говорят на задр*ченной мове".

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