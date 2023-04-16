В Борисполе на Пасху начались аварийные отключения света: что произошло

В Борисполе Киевской области, 16 апреля, из-за аварии отключили свет. Без напряжения остались четыре высоковольтные линии.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Когда закончатся ремонтные работы, пока неизвестно.

"В городе аварийные отключения света. Без напряжения четыре высоковольтные линии. Специалисты ДТЭК работают на месте", – говорится в сообщении.

В пресс-службе "ДТЭК Киевские региональные электросети" подтвердили информацию об отключении света.

"Электроэнергия отсутствует в связи с аварийным отключением линии. Наши специалисты работают над устранением неисправности и прилагают максимум усилий для того, чтобы восстановить подачу электроэнергии как можно скорее. Ожидайте, пожалуйста", – написали в пресс-службе.

Стоит добавить, что, по словам местных жителей, свет в некоторых домах несколько раз появлялся и почти сразу исчезал.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрэнерго" сняло все сетевые ограничения, которые приводили к необходимости ограничения потребления электроэнергии. Таким образом, 3 апреля свет украинцам не отключают ни в одной области.

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