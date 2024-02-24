Цветы и лампадки у Романовского моста: в Ирпене почтили память жертв российских оккупантов. Фото и видео

В Ирпене Киевской области возле Романовского моста почтили память всех погибших в результате российских обстрелов во время эвакуации на этой "Дороге жизни". Местные жители и небезразличные украинцы принесли цветы и зажгли лампадки.

Об этом сообщили в социальных сетях. Путепровод был взорван, чтобы помешать наступлению россиян на Киев.

"Цветами, лампадками и минутой молчания – у Романовского моста в Ирпене сегодня почтили память погибших родственников, знакомых, друзей. Всех, кого в феврале-марте 2022-го во время попыток эвакуации на этой "Дороге жизни" убили российские оккупанты", – говорится в сообщении.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин подчеркнул, что сегодня мир в городе, который был под российской оккупацией, возможен благодаря воинам ВСУ.

Стоит добавить, что 25 февраля 2022 Силы обороны Украины взорвали этот мост, чтобы помешать наступлению россиян на Киев. Из-за этого моста в марте удалось эвакуировать тысячи людей.

Напомним, в ноябре 2023 года было открыто движение по новому мосту, который должен разгрузить Романовку на въезд и выезд в часы пик. Оставшиеся конструкции разрушенного путепровода станут мемориалом.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ в результате российских обстрелов в Киеве было повреждено около 800 жилых домов. Около 200 киевлян, среди которых 6 детей, стали жертвами оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!