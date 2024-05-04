Требовала взятку за размещение зоны отдыха: в Киевской области разоблачен директор госпредприятия. Фото

Правоохранители разоблачили на взяточничестве директора одного из госпредприятий Мининфраструктуры. По информации следствия, злоумышленник потребовал деньги за разрешение на размещение зоны отдыха на гидротехнических сооружениях Киевской области.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель руководителя прокуратуры Киевской области Андрей Сваток. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"На получении неправомерной выгоды разоблачен директор одного из государственных предприятий Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Эту сумму он получил от представителя общества за получение разрешения на размещение развлекательного комплекса и зоны отдыха на гидротехнических сооружениях Киевской области и столицы путем заключения договора о предоставлении услуг по эксплуатации", – рассказал Сваток.

Как отметили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры, злоумышленник был задержан после получения взятки. По этому факту возбуждено уголовное производство, а чиновнику сообщили о подозрении.

Напомним, в Киевской области на взяточничестве разоблачен врач-психиатр. По информации следствия, медик требовала 20 тысяч гривен за оформление инвалидности ребенку.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить смотрителя Жулянского кладбища, который за взятку "бронировал" место на кладбище в заброшенной могиле, за которой уже никто не ухаживает. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 3 тысячи долларов США.

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