"Спасти жизни людей на проклятом месте возможно, пора действовать": под Киевом на опасном участке трассы день за днем происходят трагедии

Жители Киевской области требуют установки светофора, который будет работать в сменном режиме на развороте со скоростного Житомирского шоссе (18-й километр трассы Киев – Чоп) в направлении санатория "Победа" и ЖК "Чайка". Местные называют этот участок дороги проклятым, поскольку здесь произошло уже более 100 ДТП и постоянно гибнут люди. Недавно случилась еще одна ужасная трагедия.

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Ждать больше нельзя

Петиция об установке светофора с Житомирского шоссе в направлении ул. Украинского Возрождения (бывшее название – Бударина) появилась на сайте Киевского городского совета 24 января 2025 года и за это время собрала более 4500 голосов из 6000 необходимых. Автор инициативы – Леся Черевко.

Жители села Чайки и Петропавловской Борщаговки надеются, что установка одного светофора улучшит ситуацию с безопасностью на дороге. Кроме них безопасность разворота важна для посетителей и гостей спорткомплекса "Чайка".

"Несмотря на установку дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим, ситуация не улучшается. Количество ДТП продолжает увеличиваться. В час пик и в выходные дни безопасно пересечь трассу в направлении ул. Украинского Возрождения практически невозможно!" – описала ситуацию автор петиции.

Спустя семь лет погиб на этом месте

За последние несколько лет на опасном участке дороги произошло более сотни ДТП. Настоящей трагедией обернулась авария 15 января 2025 года.

"Вечером в 20:29 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Житомирском шоссе в Святошинском районе города. В результате столкновения двух легковых автомобилей BMW и Ford погибли два человека. Водитель и пассажирка автомобиля Ford получили травмы, несовместимые с жизнью", – сообщили в ГСЧС.

Как оказалось, в ДТП погибла семейная пара – Светлана и Артем Панченко. Их маленькие дети остались сиротами…

Артем работал руководителем департамента агросектора в "ПриватБанке" и вместе с семьей жил в ЖК "Чайка". Как сообщили местные жители, мужчина был подписантом аналогичной петиции еще семь лет назад...

"Но из-за нашей пассивности и безразличия та петиция набрала за 60 дней всего 1108 подписей и была списана в архив! А Артема, к сожалению, уже нет в живых (светлая ему и его жене Светлане память)", – написал модератор местной группы в Facebook Григорий Южда.

Местные жители сейчас активно распространяют ссылку на новую петицию, которая была создана после гибели супругов Панченко, так как убеждены: только это спасет ситуацию и сохранит жизни людей.

Вереница ДТП

К сожалению, авария на Житомирской трассе, в которой погибли Светлана и Артем, не стала последней на этом участке. Очередное ДТП произошло 30 января, затем 7 февраля – и это только те, о которых стало известно в сети.

Местные жители говорят, что дорога на работу, учебу и обратно домой стала смертельно опасной.

"Ежедневно над головой летают "шахеды", но это мы, к сожалению, не можем изменить. А вот сделать все от нас зависящее, чтобы люди перестали гибнуть на дорогах, – вполне. Спасти жизни людей на проклятом месте возможно, пора действовать! И власти должны обратить на это внимание", – поделилась с нами жительница с. Чайки Ирина.

По ее словам, каждое ДТП на этом участке дороги заставляет холодеть сердце.

"Моя дочка вместе с другими детьми ежедневно ездит на учебу в Киев на городском автобусе, и, услышав об очередной аварии, я в панике звоню ей. Поймите, очередная трагедия на этом опасном участке – только вопрос времени. Светофор не требует большого вложения средств, так почему же это настолько трудно решить?!" – поделилась Ирина.

По словам местных жителей, ранее попытки это сделать натыкались на противодействие "высоких чинов", которые жили в населенных пунктах дальше по трассе и не хотели тратить больше времени на дорогу. Однако сегодня ситуация уже критическая.

Подписать петицию и таким образом спасти чью-то жизнь можно тут.