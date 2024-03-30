Почти 10 тыс. "зубов драконов": в КОВА рассказали, как укрепляют защиту границы в Киевской области

В Киевской области продолжают обустройство фортификационных сооружений на границе. В частности, специалисты уже установили около 10 тысяч бетонных пирамид – так называемых "зубов драконов".

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Защитники Украины готовы дать отпор врагу.

"Киевщина продолжает наращивать работы по устройству фортификационных сооружений. Теперь защита наших границ – одна из главных целей политики безопасности. Развиваем оборонные рубежи и обустраиваем эффективную систему инженерных заграждений, чтобы жители Киевщины чувствовали себя в максимальной безопасности. Строительство ведется в соответствии с государственными задачами. Все работы согласовываем с военными в соответствии с потребностью и целесообразностью", – сообщил Кравченко.

По его словам, строительство фортификационных сооружений предполагает разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий. Кроме того, это заградительные рубежи – "зубы драконов", которых уже установили почти 10 тысяч, противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина массово поставляет на фронт муляжи оружия, чтобы войска России избивали по ложным целям. Спрос на поддельное оружие резко возрос, поскольку украинские защитники сталкиваются с усилением российских ударов и сокращением поставок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!