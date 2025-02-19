Один из локационно потерянных? На льду Киевского водохранилища нашли целый 'Шахед'. Видео

В Киевской области на льду столичного водохранилища местные жители заметили вражеский БпЛА, черного цвета дрон, внешне похожий на "Шахед". Аппарат снаружи цел, из-за чего можно предположить, что он из числа "локационно утраченных", то есть БПЛА упал из-за влияния на него средств радиоэлектронной борьбы или из-за окончания горючего.

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Соответствующее видео находки появилось в сети сегодня, 19 февраля. Автор видео, блогер Є.ДО.БРО ( @e.do.bro ) не уточняет, когда именно он снимал находку. Он только говорит, что просто шел по льду Киевского моря, когда увидел дрон.

Блогер не прикасается и не приближается к дрону вплотную, потому что это опасно. Но он и не говорит, что сделал дальше. Власти уже неоднократно призывали украинцев "в случае обнаружения подозрительных предметов звонить на номер 101" – то есть спасателям ГСЧС.

Интересно, что ранее, а точнее, пять дней назад на льду Киевского водохранилища также нашли целый вражеский дрон, но белого цвета. Тогда люди сразу вызвали спасателей, и водолазы-саперы извлекли находку.

Оказалось, что это остатки беспилотного летательного аппарата "Гербера", которые не представляли опасности.

Пользователи в сети сразу предложили автору видео "бегом снимать мотор" с дрона, потому что они готовы его приобрести (наибольшая пока цена – пять тысяч гривен). Но блогер, очевидно, не прислушивался к таким сомнительным советам.

Локационно-потерянных дронов врага сейчас очень много, о чем свидетельствуют украинские защитники. В свою очередь эксперты объясняют это двумя факторами. Во первых, возросло качество украинской РЭБ. Во вторых – плохое качество самого беспилотника, собранного в РФ.

"Они падают довольно часто в какие-то водоемы, поля. Мы постоянно предупреждаем, что не нужно самостоятельно пытаться их ликвидировать. Если нашли, сообщайте в профильные службы", – призывают украинские спасатели.

Напомним, что страна-агрессор продолжает модернизировать "Шахеды" и другие ударные БПЛА, которые она применяет в войне против Украины. В этих дронах неприятель, невзирая на санкции, употребляет иностранные составляющие, также все почаще переходит на продукцию китайского производства.

Как сообщал OBOZ.UA, дрон страны-террористки РФ, который 14 февраля попал в укрытие разрушенного энергоблока Чернобыльской атомной станции, нес в себе 50 кг взрывчатки. Такие действия являются безумной позицией РФ, заявил тогда президент Украины Владимир Зеленский.

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