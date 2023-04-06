На въезде в Киев задержали любителя ''маскарадов'': в телефоне обнаружили его фото в форме ''полиции ДНР''

На въезде в Киев пограничники задержали мужчину, имевшего связи с так называемой "ДНР". У него обнаружили фото, на котором он позировал в форме "полиции" незаконного вооруженного формирования.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. В дальнейшем с мужчиной будут общаться правоохранители.

"Пограничники задержали любителя "ДНРовских маскарадов". Молодого человека, который имел связи с незаконными вооруженными формированиями так называемой "днр", остановили на въезде в Киев. Во время проверки у мужчины обнаружили фотографии в форме "полиции днр". Он начал оправдываться, что был сфотографирован при употреблении алкоголя с пророссийским боевиком, когда мерил его форму. Эту версию будут проверять правоохранители", – подчеркнули в пресс-службе ГПСУ.

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении гражданке РФ, активно поддерживавшей "русский мир". Злоумышленница, в частности, распространяла фейковые антиукраинские новости и оправдывала войска страны-террориста.

Как сообщал OBOZREVATEL, стражи порядка задержали интернет-агитатора из Бучи Киевской области, который оправдывал военные преступления страны-террориста РФ и популяризировал группу "Вагнера". Злоумышленник, находясь в эвакуации, в соцсетях сожалел, что захватчикам не удалось "взять Киев за три дня".

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