На Киевщине продолжают оборудовать рубежи обороны на случай попытки РФ снова атаковать столицу. Фото

Специалисты продолжают совершенствовать инженерное оборудование рубежей обороны Киева и Киевской области. В частности, идет установка долговременных огневых сооружений.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк. Защитники Украины готовы дать отпор врагу при необходимости.

"Подразделения группировки сил и средств обороны Киева продолжают усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны города Киева и Киевской области. Продолжается установка долгосрочных фортификационных сооружений на опорных пунктах подразделений из состава группировки сил и средств обороны Киева. Инженерные работы осуществляются во взаимодействии с Киевской областной военной администрацией", – написал Павлюк.

По его словам, огневые сооружения устанавливаются и обустраиваются на возможных путях продвижения противника. Кроме того, идет процесс оборудования укрытий для защиты украинских воинов.

"Для этого используются железобетонные сооружения, которые устанавливаются ниже уровня поверхности грунта – с целью максимальной сохранности жизни военнослужащих. После дальнейшего обустройства сооружения такого типа позволят максимально эффективно и безопасно организовать работу командно-наблюдательных пунктов, а также взводных и ротных опорных пунктов", – резюмировал Павлюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина усиливает оборону своей столицы. Вокруг Киева строят огневые позиции и укрытия для Вооруженных Сил. Работы не прекращаются ни на минуту.

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