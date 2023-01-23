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На Киевщине продолжают оборудовать рубежи обороны на случай попытки РФ снова атаковать столицу. Фото

Олег Тимченко
Киевщина
2 минуты
1,5 т.
В регионе продолжают оборудовать рубежи обороны

Специалисты продолжают совершенствовать инженерное оборудование рубежей обороны Киева и Киевской области. В частности, идет установка долговременных огневых сооружений.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк. Защитники Украины готовы дать отпор врагу при необходимости.

"Подразделения группировки сил и средств обороны Киева продолжают усовершенствование инженерного оборудования рубежей обороны города Киева и Киевской области. Продолжается установка долгосрочных фортификационных сооружений на опорных пунктах подразделений из состава группировки сил и средств обороны Киева. Инженерные работы осуществляются во взаимодействии с Киевской областной военной администрацией", – написал Павлюк.

На Киевщине продолжают оборудовать рубежи обороны на случай попытки РФ снова атаковать столицу. Фото
На Киевщине продолжают оборудовать рубежи обороны на случай попытки РФ снова атаковать столицу. Фото
На Киевщине продолжают оборудовать рубежи обороны на случай попытки РФ снова атаковать столицу. Фото

По его словам, огневые сооружения устанавливаются и обустраиваются на возможных путях продвижения противника. Кроме того, идет процесс оборудования укрытий для защиты украинских воинов.

"Для этого используются железобетонные сооружения, которые устанавливаются ниже уровня поверхности грунта – с целью максимальной сохранности жизни военнослужащих. После дальнейшего обустройства сооружения такого типа позволят максимально эффективно и безопасно организовать работу командно-наблюдательных пунктов, а также взводных и ротных опорных пунктов", – резюмировал Павлюк.

На Киевщине продолжают оборудовать рубежи обороны на случай попытки РФ снова атаковать столицу. Фото
На Киевщине продолжают оборудовать рубежи обороны на случай попытки РФ снова атаковать столицу. Фото
На Киевщине продолжают оборудовать рубежи обороны на случай попытки РФ снова атаковать столицу. Фото
На Киевщине продолжают оборудовать рубежи обороны на случай попытки РФ снова атаковать столицу. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина усиливает оборону своей столицы. Вокруг Киева строят огневые позиции и укрытия для Вооруженных Сил. Работы не прекращаются ни на минуту.

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