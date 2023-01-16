Готовы дать отпор врагу: в ВСУ показали, как наращивают систему инженерных заграждений на Киевщине. Видео

В Киевской области подразделения группировки сил и средств обороны Киева продолжают наращивать систему инженерных ограждений. В частности, это делается на севере региона.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. Украинские военные выполняют поставленные боевые задачи в любое время года (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Какие прогнозы ни давали бы эксперты – у Сил обороны один ответ: продолжать работу! Подразделениями группировки сил и средств обороны Киева наращиваются не только рубежи обороны, но и система инженерных заграждений на севере Киевщины", – рассказал Павлюк.

По его словам, специалисты в первую очередь проводят минирование участков местности и путей вероятного выдвижения танков противника: дороги, лесные полосы, линии электропередачи и др.

"Минирование участков местности проводится с целью недопущения быстрого вклинивания противника в боевые порядки наших подразделений, для дальнейшего нанесения ему огневого поражения средствами артиллерии. Саперы выполняют поставленные боевые задачи в любое время года или суток, при любых погодных условиях", – подчеркнул Павлюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области продолжаются работы по наращиванию фортификационного оборудования районов и рубежей обороны столицы и региона. Это делают с помощью длительных огневых сооружений.

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