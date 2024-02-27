Ему навсегда будет 40: на фронте погиб военный из Киевской области Евгений Ничипоренко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Евгений Ничипоренко. Жизнь защитника Украины оборвалась 24 февраля в Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. 24 февраля 2024 года смертью храбрых на Донецком направлении погиб фастовчанин Евгений Ничипоренко", – говорится в сообщении.

Защитник родился 12 января 1984 г. в городе Ванавара (РФ), но в 16 лет переехал в Украину и поселился в Фастове, где и проживал до настоящего времени. С 2014 года был участником боевых действий в городе Дебальцево. 24 февраля 2022 года Евгений вступил в ряды Вооруженных сил Украины на должность гранатометчика стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты.

"24 февраля 2024 года в боях за Украину, мужественно выполняя воинскую обязанность, погиб в результате получения несовместимого с жизнью ранения на Бахмутском направлении. Евгений Геннадиевич был надежным мужем и опорой для супруги. У мужа осталась жена Ирина, пасынок Богдан и теща Наталья Петровна. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях с врагом на южном направлении фронта погиб старший матрос ВСУ Александр Ребус из Киевской области. Защитник не дожил чуть больше недели до своего 35-летия.

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