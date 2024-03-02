Ему навсегда будет 28: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Осадчук. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Андрей Осадчук. Жизнь защитника Украины оборвалась 29 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. 29 февраля 2024 года в Харьковской области погиб Защитник, фастовчанин Андрей Осадчук", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 25 декабря 1995 в Фастове. Здесь он окончил школу, а затем учился в Киевском высшем профессиональном училище железнодорожного транспорта. Работал в Фастове в строительной кампании.

После начала широкомасштабного вторжения сразу отправился в военкомат. В армию попал благодаря собственной настойчивости 19 апреля 2022 – Андрею дважды отказывали по уважительным причинам.

"Служил о роте огневой поддержки, в пулеметном отделении пулеметного взвода. Был надежным побратимом, до последнего вздоха защищал родное государство, оставался верен присяге и народу Украины. Андрей Викторович был надежным мужем и опорой для жены, любящим папой для дочери, лучшим сыном для родителей, внуком для бабушек и братом, верным товарищем", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, во время обороны Соледара Донецкой области 6 сентября 2022 погиб военный из Киевской области Виталий Лукашенко. У защитника Украины осталась несовершеннолетняя дочь.

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