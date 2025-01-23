Был верен присяге: стало известно о гибели военного из Киевской области Сергея Стерликова. Фото

В результате вражеского обстрела погиб военный из Киевской области Сергей Стерликов. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 января.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"На войне погиб наш земляк – 42-летний Сергей Стерликов из Бучи", – говорится в сообщении.

До полномасштабной войны Сергей работал сварщиком. Был очень скромным и добрым, всегда готовым протянуть руку помощи нуждающимся. Свободное время любил проводить на рыбалке, обретая покой у воды.

Коренной бучанец вступил в ряды ВСУ в мае 2024 года. С тех пор он мужественно защищал нашу землю в Сумской и Харьковской областях. 19 января 2025 года, защищая Украину в Черниговской области, Герой отдал самое ценное – свою жизнь, погибнув от вражеского обстрела.

"Без отца остались двое детей Сергея, а также родители, сестра и брат, ныне тоже защищающий Украину на передовой. Сочувствуем вашей невосполнимой потере. Его подвиг и самопожертвование навсегда останутся в наших сердцах", – добавил Федорук.

Церемония прощания с Защитником Украины состоится в пятницу, 24 января, в 11:00 возле дома по улице Полевой, 14а. Похоронят Героя на Аллее Героев в Буче (улица Памяти, 1).

Как сообщал OBOZ.UA, на Авдеевском направлении в апреле 2024 года, спасая побратима, погиб военный из Киевской области Геннадий Ежелев. У защитника Украины остались жена, дочь и сын.

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