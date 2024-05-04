Более 1,8 тыс. правоохранителей: в КОВА рассказали, как будут обеспечивать порядок на Пасху в Киевской области

В Киевской области комендантский час в Пасхальную ночь будет действовать без изменений. К обеспечению публичной безопасности и порядка на культовых сооружениях в общей сложности будет привлечено более 1,8 тыс. правоохранителей, а также членов ДФТО.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жители региона призвали быть осторожными и не игнорировать воздушную тревогу.

"В скором времени мы будем праздновать Пасху. Несмотря на сложную ситуацию в безопасности должны сделать все, чтобы для каждого жителя Киевщины праздник был мирным и спокойным. Комендантский час в Пасхальную ночь в Киевской области остается неизменным. Поэтому прошу всех жителей области ее придерживаться", – призвал Кравченко.

По его словам, к обеспечению публичной безопасности и порядка на культовых сооружениях в целом будет привлечено более 1,8 тыс. правоохранителей, а также более 260 членов ДФТО.

Представителям конфессий рекомендовано ограничить проведение массовых религиозных мероприятий на территориях храмов, а также провести богослужение в режиме онлайн.

"Также прошу каждого не пренебрегать сигналом "Воздушная тревога". В случае опасности пройдите в укрытие", – добавил Кравченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Пасху будут задействованы все необходимые меры безопасности, в том числе возле церквей и мест массового скопления людей. Кроме того, в ночь с 4 на 5 мая не будут отменять комендантский час.

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