Киевлянка Алина Зозуля победила в Национальном конкурсе "КРАСОТА СТРАНЫ / Mrs Ukraine 2026" и стала новой Королевой Украины.

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30 мая во Freedom Hall состоялся Суперфинал Национального конкурса "КРАСОТА СТРАНЫ / Mrs Ukraine 2026" – одно из самых престижных событий страны в сфере красоты, женского лидерства, социальных инициатив и благотворительности.

В этот вечер на одной сцене была выбрана Королева Украины, а также победительницы в международных категориях Mrs Ukraine, которые будут представлять Украину на известных мировых конкурсах красоты. Событие объединило финалисток из разных городов Украины, известных гостей, артистов, представителей бизнеса, общественных деятелей, благотворителей, инфлюенсеров и украинские медиа.

Главный титул "КРАСОТА СТРАНЫ 2026" получила Алина Зозуля из Киева, специальный титул "КРАСОТА СТРАНЫ Ambassador 2026" получила Анастасия Ленна из Киева, титул "II КРАСОТА СТРАНЫ 2026" получила Елена Билявец из Хмельницкого, титул "III КРАСОТА СТРАНЫ 2026" – Анна Плачкова из Киева.

В международной категории, победительницы которой будут представлять Украину на мировых конкурсах, титул Mrs Ukraine Globe 2027 получила Татьяна Щербина из Киева, Mrs Ukraine Earth 2026 – Юлия Симонова из Киева, Mrs Ukraine European Nations 2026 – Юлия Гладун из Киева, а Mrs Ukraine Petite 2026, категория для участниц ростом до 164 см, – Анна Свистунова из Глевахи Киевской области, Mrs Ukraine Classique 2026 Снежана Паленко, г.Белая Церковь.

Организаторами события стали основательница конкурса Ирина Келлер и исполнительный директор Алина Вереник. Ирина Келлер – Первая вице миссис Земной шар 2018, которая развивает конкурс как масштабную платформу для современных украинских женщин, их самореализации, социальных инициатив и достойного представления Украины на международной арене.

Отдельной важной миссией Суперфинала стал благотворительный сбор средств для Национального института травматологии и ортопедии на реабилитацию раненых защитников Украины.

Гостей вечера ждала масштабная программа, дефиле финалисток, церемония награждения, выступления украинских артистов и звездная атмосфера. На сцене в этот вечер выступили Максим Бородин, Елена Тополя, Марта Адамчук и LADA. Ведущими события стали Павел Шилько / DJ Pasha и кинозвезда Анастасия Цимбалару. Украшением вечера стало выступление члена жюри и блогера Дмитрия Морозюка, который зачитал свое стихотворение "Второстепенный герой", добавив событию особой эмоциональности и глубины.

В состав жюри конкурса вошли: актриса Ольга Сумская, кинорежиссер Денис Тарасов, продюсер, общественный и культурный деятель Алексей Донцов, генеральный директор общенациональной премии "Человек года" Аркадий Райцин, председатель Национального конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова, победительница "КРАСОТА СТРАНЫ 2025" Виктория Денисова, победительница Mrs European Nations 2025 Евгения Деркач, победительница Mrs European Nations Petite 2025 Марьяна Садовник, творческий блогер Дмитрий Морозюк, победительница мирового конкурса Mrs Globe 2008, модель Ирина Черномаз, общественный деятель, поэтесса Татьяна Репеде, основательница fashion-бренда Александра Богач и основательница Ukrainian Women Festival DIVA Ирина Сидорук.

Среди гостей события также была Мария Желяскова, Вице Мисс Земля 2025 (Mrs Earth runner up).

Партнерами Национального конкурса "КРАСОТА СТРАНЫ/Mrs Ukraine 2026" стали LADY MILLION studio, Avalon, "VYTKANI", "Ювелирный дом Лобортас", Hair Company Professional, Lady Million agency, Karmanova cosmetology center, ELENIS, Total Fitness, ÉLAN, La Floreria, UNIC Professional, EVO DRIVE & EVO HOUSE, Международная школа макияжа Анны Сторожук, LATINIUM и PIDHID PR Agency.

Во время благотворительного аукциона удалось собрать 24 000 грн на ремонт генераторов для экипажей разведки ДАР ОАБр НГУ, которые работают на Покровском направлении. Самый большой донат получил особый символический подарок – возможность оставить подпись/послание на беспилотнике "Аист", который станет "приветом" для врага от украинской разведки.

Суперфинал "КРАСОТА СТРАНЫ / Mrs Ukraine 2026" стал вечером, объединившим красоту, культуру, благотворительность и силу украинских женщин. Конкурс в очередной раз показал, что современная украинская красота – это не только внешность, но и внутреннее достоинство, социальная позиция, ответственность, смелость и способность вдохновлять других.