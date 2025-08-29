Киевляне назвали 'Евросолидарность' самой полезной фракцией в Раде – опрос

Фракция "Европейская Солидарность" наиболее полезна в Верховной Раде — так считают 47% киевлян. По данным опроса КМИС, на втором месте – фракция Голос, ее положительно оценивает 41% опрошенных.

Что касается других фракций/групп, подавляющее большинство жителей столицы выразили мнение, что их деятельность не полезна для страны. Так, в случае фракции "Слуги народа" 69% считают ее деятельность бесполезной, в случае "Родины" – 77%, в случае групп на основе ОПЗЖ – 85%.

В общей сложности 71% среди всех жителей Киева деятельность, по крайней мере, одной фракции в парламенте считают полезной для страны. Как отмечает в своем комментарии исполнительный директор КМИС А.Грушецкий, большинство жителей столицы видят в парламенте силы, как действительно осуществляют полезную деятельность для страны и это является одним из предохранителей полного разочарования в этом институте. Подобную ситуацию мы наблюдали и на национальном уровне.

"Украинцы часто критикуют Верховную Раду и этот институт традиционно характеризуется невысоким доверием среди населения. При этом подавляющее большинство украинцев (74%) считают, что в Украине должен быть влиятельный парламент. Развитие сильной демократической Украины невозможно без сильного эффективного парламента, который будет пользоваться доверием населения. социолог.

Опрос проводился с 25 июля по 3 августа 2025 методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). Ошибка не превышает 4,6%.

В общенациональных опросах, которые КМИС проводил ранее, также больше респондентов положительно оценивали фракцию "ЕС" – 35% считают, что ее деятельность идет на пользу Украины. Лидера "ЕС" Петра Порошенко в отношении наиболее опрошенных назвали лидером оппозиции.

Далее следуют фракции "Голоса" (25% считают, что деятельность идет на пользу Украины) и "Батькивщины" (24%). В случае фракции "Слуги народа" 19% дают положительную оценку. Что касается группы "Платформа за жизнь и мир", то 17% считают, что ее деятельность идет на пользу Украины.

В общей сложности более половины респондентов – 59% – положительно оценивают деятельность хотя бы одной фракции из перечня (в декабре 2024 года таких было 55%).

Еще один опрос КМИС констатирует, что украинцы предпочитают демократическую систему. Стабильно более 90% украинцев хотят видеть Украину полноценно функционирующей демократией. Подавляющее большинство украинцев (74%) считают, что в Украине должен быть влиятельный парламент, который, по меньшей мере, должен давать согласие на назначение Президентом Правительства и иметь возможность его увольнять (таких 27%, а остальные 47% видят еще более сильную роль в парламенте).