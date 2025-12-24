Киев за год направил 12 млрд грн из бюджета на поддержку защитников Украины

В 2025 году Киев из городского бюджета направил более 12 млрд грн на помощь военным, ветеранам и их семьям.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Кроме финансирования социальных программ, город системно помогает боевым подразделениям – выделяет средства на самое необходимое для военных", – отметил Кличко.

Он отметил, что Киев и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы наши защитники чувствовали поддержку города – и на передовой, и после возвращения домой.

"Поддержка наших защитников – один из главных приоритетов столицы", – отметил мэр Киева.