Киев выстоял этот год варварской войны, в частности, и благодаря нашим коммунальщикам: Кличко поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Мэр Киева Виталий Кличко трогательным видео поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства столицы с профессиональным праздником.

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Видеоприветствие Кличко обнародовал в своем Telegram-канале.

В видео он показал, как столичные коммунальщики с первых дней полномасштабного вторжения российских варваров обеспечивали жизнедеятельность Киева.

Сегодня профессиональный праздник отмечают работники жилищно-коммунального хозяйства. Убежден, все киевляне благодарны нашим коммунальщикам за их труд, профессионализм и смелость, за преданность своему городу. Даже в самые горячие первые месяцы широкомасштабной войны в Киеве ежедневно убирали улицы и дворы. прекращали поставки воды и тепла, удерживали дороги, ухаживали за зелеными территориями.И делали это работники ЖКХ ограниченными силами, потому что часть специалистов в феврале 2022 года пошли защищать Украину", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что после атак врага на критическую инфраструктуру столицы коммунальные службы не прекращали оперативно восстанавливать поврежденные объекты, возвращая киевлянам жизненно важные услуги. К сожалению, иногда ценой собственной жизни. Потому что работали и под обстрелами, и сразу после них – когда все пылало.

"Убежденный, Киев выстоял и в этом году варварской войны, и эту сложную зиму, в частности, и благодаря нашим коммунальщикам. С праздником всех работников жилищно-коммунального фронта! Слава Украине!", - подчеркнул в сообщении к видео Виталий Кличко.