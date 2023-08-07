Киев выделил на помощь украинским защитникам 5 млрд грн, – Кличко

Столица продолжает выделять средства из городского бюджета в помощь украинским защитникам. В прошлом году Киев выделил более 850 миллионов гривен. В этом году помощь увеличили до 5 миллиардов гривен.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала "Киев".

"Сто тысяч киевлян, мирных жителей города, сегодня воюют на фронте. На разных направлениях. И мы продолжаем оказывать помощь нашим защитникам. У меня часто бывают встречи с военными, во время которых они обращаются с потребностями в самых необходимых вещах. И мы всегда помогаем". Из бюджета города в прошлом году и за несколько месяцев этого года мы профинансировали в общей сложности 1,2 миллиарда гривен. И уже увеличили сумму помощи на 2023 год до 5 миллиардов", - подчеркнул мэр столицы.

"По закону, напрямую Вооруженным силам средства из местных бюджетов перечислять нельзя. Мы можем выделять средства на финансирование потребностей военных подразделений, зарегистрированных в территориальной общине. Или внесенных в силы и средства обороны города, о бюджете которого идет речь. – По обращению относительно потребностей этих подразделений. То есть мы реагируем на все обращения наших подразделений", - отметил Кличко.

Он напомнил, что столица также передает бойцам на передовую помощь, привлекаемую от международных партнеров. В частности, автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки, пищевые продукты и средства гигиены.

Киев привлек как помощь и передал, в том числе: 49 спецавто для ГСЧС. 47 из них работают в Киеве, 2 – передали в Харьков. 95 автомобилей направили Пограничной службе (из них 85 микроавтобусов). Также пограничникам передали 2 тысячи бронежилетов. 5 грузовых авто повышенной проходимости передали полку "Азов". А командованию Сухопутных войск в первые месяцы широкомасштабной войны – 7 тысяч бронежилетов 4-5 класса защиты и 5 тысяч касок.

Также Киев финансово поддерживает, выплачивая материальную помощь, киевлянам-защитникам и защитницам, а также их семьям. В 2023 году городской целевой программой "Забота. Навстречу киевлянам" предусмотрено более 555 миллионов гривен на выплату такой материальной помощи. И за 8 месяцев этого года столица уже выплатила около 312 миллионов гривен.