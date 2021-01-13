Киев усиливает поддержку бизнеса на время пандемии коронавируса

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) рассказали, как в 2020 году стимулировали бизнес и промышленность, а также о социальной поддержке граждан.

В частности, были подписаны меморандумы с Ассоциацией экспортеров и импортеров "ЗЕД", а также с Украинской ассоциацией бизнеса и торговли. Об этом "КиевVласть" стало известно от подписантов.

Задача документов – содействовать продвижению столичных производителей, в том числе, на рынки ЕС. Инициатором этой работы стал Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Что сделали для бизнеса:

создали единый подход к подготовке и принятию регуляторных актов;

открыли первую в столице муниципальную кофейню;

обеспечили строгое соблюдение санитарных и карантинных норм во время проведения ярмарок и сократили расходы на 30%.

По итогам 2020 года, состоялись 1703 ярмарки, в том числе, 1138 сезонных и 565 сельскохозяйственных. В них приняли участие 74 тыс. субъектов хозяйствования, реализованы около 44 тыс. тонн продукции. Каждая ярмарка прошла со строгим соблюдением карантинных и санитарных ограничений.

В Департаменте отмечают: в период пандемии ярмарки стали инструментом поддержки и бизнеса, и киевлян. Для одних – это возможность сбыть изготовленную продукцию, для других – купить качественные фермерские товары по доступным ценам.

По словам Владимира Костикова, который 1 декабря 2020 года был назначен и.о. директора Департамента, в столице продолжает действовать муниципальная программа "Карта киевлянина". С ее помощью социально незащищенные жители Киева могут покупать товары со скидкой от 20 до 70%. Например, "социального" хлеба за год продали порядка 2,2 тыс.тонн: со скидкой 70% – 9,8 тонны, 60% – 44,2 тонны, 50% – 20,6 тонн, 25% – 1913,2 тонны, 20% – 250,1 тонны.

Реализация программы, а также мероприятия по стимулированию бизнеса и производства, продолжатся в 2021 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Киев продолжит льготы для столичного бизнеса, которые были введены в марте, в начале карантина.