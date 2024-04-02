Киев призвал Кабмин рассмотреть вопросы нормативных изменений для предприятий водоснабжения и водоотвода

Столичные власти призывают правительство Украины безотлагательно принять меры, позволяющие урегулировать кризисные вопросы, связанные с водоснабжением и водоотведением. Обращение о необходимости соответствующих изменений в законодательные и подзаконные акты Украины Киевсовет направил в Кабинет министров Украины еще на прошлой неделе.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

Речь идет о необходимости разработки и утверждения механизма компенсации ущерба от деятельности по предоставлению услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу в условиях экономически необоснованных тарифов. Также необходимо предусмотреть источники возмещения в государственном бюджете Украины с передачей соответствующих трансферов на местные уровни. Речь идет не только о Киеве, поскольку подобная проблема для всех предприятий, обеспечивающих деятельность централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Единственным источником средств для предприятий есть средства по предоставлению услуг централизованного водоснабжения и водоотвода. К примеру, ЧАО "АК "Киевводоканал" работает в условиях экономически необоснованных тарифов более трех лет. При этом в течение 2022-2023 годов существенно выросла стоимость топлива и электроэнергии, а также уменьшился объем потребления услуг. Однако необходимость выполнения дополнительных противоаварийных мер и восстановительных работ в период военного положения значительно возросла. Как следствие – предприятие работает в условиях острого дефицита средств и убытков, сумма которых только растет.

Напомним, в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после его отмены или прекращения в Украине установлен мораторий на повышение тарифов на теплоснабжение. Однако, учитывая повышение цен на энергоносители, в частности, природный газ, для предприятий теплоснабжения, в отличие от водоканалов, государством определяются определенные финансовые гарантии – компенсация им задолженности по разнице в тарифах.

Одним из наиболее целесообразных решений для преодоления углубляющихся кризисных процессов является определение источников возмещения экономически обоснованных затрат предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения, не покрывающих тарифы на эти услуги.

Целесообразным решением является применение аналогичной модели, учитывающей и социальные аспекты, и объективные интересы предприятий, от которых зависит стабильное, надежное и безопасное функционирование систем водоснабжения и водоотведения в украинских городах.

Город обращается в Кабмин о необходимости выполнить следующие шаги: