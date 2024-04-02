Киев призвал Кабмин рассмотреть вопросы нормативных изменений для предприятий водоснабжения и водоотвода
Столичные власти призывают правительство Украины безотлагательно принять меры, позволяющие урегулировать кризисные вопросы, связанные с водоснабжением и водоотведением. Обращение о необходимости соответствующих изменений в законодательные и подзаконные акты Украины Киевсовет направил в Кабинет министров Украины еще на прошлой неделе.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.
Речь идет о необходимости разработки и утверждения механизма компенсации ущерба от деятельности по предоставлению услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу в условиях экономически необоснованных тарифов. Также необходимо предусмотреть источники возмещения в государственном бюджете Украины с передачей соответствующих трансферов на местные уровни. Речь идет не только о Киеве, поскольку подобная проблема для всех предприятий, обеспечивающих деятельность централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
Единственным источником средств для предприятий есть средства по предоставлению услуг централизованного водоснабжения и водоотвода. К примеру, ЧАО "АК "Киевводоканал" работает в условиях экономически необоснованных тарифов более трех лет. При этом в течение 2022-2023 годов существенно выросла стоимость топлива и электроэнергии, а также уменьшился объем потребления услуг. Однако необходимость выполнения дополнительных противоаварийных мер и восстановительных работ в период военного положения значительно возросла. Как следствие – предприятие работает в условиях острого дефицита средств и убытков, сумма которых только растет.
Напомним, в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после его отмены или прекращения в Украине установлен мораторий на повышение тарифов на теплоснабжение. Однако, учитывая повышение цен на энергоносители, в частности, природный газ, для предприятий теплоснабжения, в отличие от водоканалов, государством определяются определенные финансовые гарантии – компенсация им задолженности по разнице в тарифах.
Одним из наиболее целесообразных решений для преодоления углубляющихся кризисных процессов является определение источников возмещения экономически обоснованных затрат предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения, не покрывающих тарифы на эти услуги.
Целесообразным решением является применение аналогичной модели, учитывающей и социальные аспекты, и объективные интересы предприятий, от которых зависит стабильное, надежное и безопасное функционирование систем водоснабжения и водоотведения в украинских городах.
Город обращается в Кабмин о необходимости выполнить следующие шаги:
- Внести изменения в нормативно-правовые акты, в частности в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", Методики № 977, определяющие механизм возмещения разницы в тарифах на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые производились и поставлялись потребителям. Речь идет о разнице, возникшей из-за несоответствия фактической себестоимости тарифам, утверждаемым и/или соглашаемым органами государственной власти.
- Разработать механизм возложения на отдельных участников рынка электрической энергии специальных обязательств постоянного обеспечения объектов централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения электроэнергией по специальной (льготной, социальной) цене, учитывая положения Закона Украины "О рынке электрической энергии" и постановления Кабинета министров от 05.06.2019 г. № 483 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общеобщественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии".
- Инициировать внесение изменений в Закон Украины "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего возобновления их функционирования", дополнив перечень коммунальных услуг, на которые распространяется запрет, услугами централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения.