Киев поможет Кривому Рогу ликвидировать последствия аварии на теплосети, – Кличко

Общество Киева помогает Кривому Рогу, где возник кризис с теплоснабжением Для подключения отопления столица отправит в город более 20 работников из "Киевтеплоэнерго".

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Об этом сообщил мэр Кличко. По его словам, уже в ближайшее время из столицы прибудут ремонтники.

"Отправляем в Кривой Рог ремонтные бригады. В город отправятся более 20 работников "Киевтеплоэнерго" и 6 единиц спецтехники предприятия", - написал Кличко.

"Нужно объединять усилия и помогать тем, кому сегодня сложнее всего", – подчеркнул мэр Киева.

Напомним, на 23 ноября в Кривом Роге почти 1000 домов оставались без тепла. В городе возникла критическая ситуация с теплоснабжением, поскольку одна из энергетических компаний до сих пор не запустила котельные.