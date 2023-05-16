Киев получил сверхсовременный пожарный автомобиль от Германии и Польши: другие страны ждут такие по 2 года

Сегодня Киев получил от немецких и польских партнеров еще один необходимый новый современный пожарный автомобиль.

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Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время передачи автомобилей киевским спасателям.

"4 подобных новых автомобиля в украинскую столицу прибыли месяц назад. И это – еще одна из партии, которую Киеву передал немецкий город-побратим Лейпциг, профинансировало Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии, а произвели в кратчайшие сроки польские партнеры", – отметил Кличко.

Киевский городской голова сообщил, что время ожидания таких автомобилей в мире – примерно 2 года.

"Такая пожарная машина эффективно может использоваться на крутых подъемах и при сложных дорожных условиях. К тому же этот автомобиль предназначен и для пенного тушения пожаров, что очень важно, особенно в условиях постоянных атак России ракетами и дронами", – написал мэр Киева.

Кличко выразил благодарность немецким и польским партнерам за эту важную для Киева помощь. Ведь в условиях войны городу необходимо оперативно и эффективно реагировать на вызовы и чрезвычайные ситуации.

"Новый автомобиль уже сегодня заступит на дежурство в одной из частей ГСЧС столицы", – подытожил Виталий Кличко.