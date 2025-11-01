Киев получил статус Города музыки ЮНЕСКО и присоединился к Сети креативных городов

Киев официально получил статус Города музыки ЮНЕСКО и присоединился к Сети креативных городов ЮНЕСКО. Это важное международное признание музыкального наследия, современного потенциала и творческой энергии украинской столицы.

Об этом сообщает официальный портал КГГА.

Как отметила депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха, это решение стало результатом системной, слаженной работы, которая длилась более года.

"Мы подавали заявку в непростое время, когда Киев ежедневно доказывает свою стойкость и силу духа. Впрочем верили, что наш город имеет все основания быть частью мирового культурного сообщества. Это решение ЮНЕСКО – признание не только нашего богатого музыкального наследия, но и современной творческой энергии киевлян, способности города генерировать новые смыслы, объединять людей через искусство. Для нас это не просто почетный статус – это стимул развивать устойчивые культурные политики, поддерживать молодые таланты, создавать возможности для художников и открывать Киев и всю Украину миру через музыку", – отметила Виктория Муха.

Идея подать заявку возникла в 2023 году по инициативе постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций. Проект поддержал мэр Киева Виталий Кличко. Для разработки документов город сформировал межсекторальную команду. В нее вошли представители государственных и городских институтов, образовательной среды, общественного сектора и креативных индустрий.

Во время подготовки провели основательный анализ культурной жизни украинской столицы, который показал, что именно музыкальная сфера является одной из самых мощных и самых представительных для Киева. В городе функционируют десятки концертных площадок, музыкальных академий и школ, проходят сотни событий, фестивалей, конкурсов и международных художественных инициатив.

В течение года команда специалистов проводила аналитическую работу, формировала четырехлетнюю стратегию развития музыкального сектора столицы, готовила обоснование заявки и описание проектов местного и международного уровня.

"Получение статуса Города музыки ЮНЕСКО – это результат глубокого сотрудничества столичных специалистов, музыкального сообщества и городской власти. Для Киева это новый этап культурного развития, который открывает возможности международного сотрудничества, обмена опытом и привлечения инвестиций в музыкальную инфраструктуру. Мы хотим, чтобы музыка Киева звучала в мире как голос современной, свободной и несокрушимой Украины", – отметил директор Департамента культуры КГГА Сергей Анжияк.

Инициативы, связанные со статусом Города музыки ЮНЕСКО, интегрированы в Комплексную городскую целевую программу "Столичная культура: 2025–2027 годы", предусматривающую системное развитие культурной экосистемы Киева, поддержку творческих индустрий и расширение международных связей.

На базе Киевской муниципальной академии музыки имени Р. М. Глиэра планируется создание координационного офиса, который будет отвечать за внедрение и отчетность по реализации четырехлетнего стратегического плана действий в рамках участия Киева в Сети креативных городов ЮНЕСКО.

Справочно.

Главной целью Сети креативных городов ЮНЕСКО, созданной в 2004 году, является включение искусства и творчества в основу городских планов развития на местном и международном уровнях. Сейчас сеть объединяет 408 городов и охватывает 8 творческих отраслей: ремесла и народные искусства, медиаискусство, кино, дизайн, гастрономия, литература, музыка, с 2025 года добавилась архитектура.