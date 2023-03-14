Киев получил бронированные авто скорой помощи, которые передаст ВСУ, – Кличко

Сегодня Киев получил первую партию бронированных автомобилей скорой помощи от британской фабрики O&H Venari. Спецтранспорт столичные власти передадут нашим защитникам – Вооруженным силам Украины.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время получения авто.

"Летом прошлого года во время встречи с представителями британской фабрики O&H Venari мы договорились об изготовлении 14-ти таких специальных транспортных средств. И сегодня руководитель фабрики господин Оливер Нортон приехал в столицу Украины, чтобы передать первую партию – восемь бронированных скорых. Две из их уже прибыли в Киев, еще шесть – в дороге", – сказал мэр Киева.

Автомобили передадут нашим защитникам – Вооруженным силам Украины на передовую, где они сегодня так нужны. Ведь каждый такой автомобиль спасет жизнь не одного украинского защитника. Спонсором производства и передачи скорых является Министерство обороны Люксембурга.

Британская фабрика O&H Venari принадлежит концерну Venari Group, который имеет два основных специализированных подразделения, признанных на мировом уровне. Производят они автомобили скорой помощи и пожарные автомобили. Подразделение по производству скорых, расположенное в Восточном Йоркшире, является старейшим и крупнейшим заводом в Великобритании.

Мэр Киева поблагодарил за ценную помощь руководство O&H Venari, Министерство обороны Люксембурга и представителей люксембургской некоммерческой организации LUkraine, которая объединяет украинскую громаду и помогает Украине.