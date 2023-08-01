Киев подписал меморандум с Обществом Красного Креста о сотрудничестве в реабилитации военных, – Кличко

В первый день августа городские власти Киева подписали меморандум о сотрудничестве между столицей и Обществом Красного Креста Украины. Он прежде всего предполагает сотрудничество в реабилитации военных и гражданских, пострадавших в результате полномасштабной войны, с которой в страну пришла Россия.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. Он рассказал, что прежде всего запланировано сделать.

"В частности, речь идет о приобретении современного реабилитационного оборудования для крупного реабилитационного центра, который создает город. В части его помещений идет ремонт, а в части уже лечатся и проходят реабилитацию наши защитники", – рассказал городской голова столицы.

По словам Кличко, в Киеве также запланировано обучение специалистов, которые будут оказывать психологическую и реабилитационную помощь военным, а также обучение специалистов, которые будут работать с гражданскими пострадавшими.

Меморандумом предусмотрены и меры, способствующие социализации ветеранов, подчеркнул мэр Киева.

"На первом этапе реализации меморандума сотрудничество будет осуществляться с привлечением международных доноров", – отметил Кличко.