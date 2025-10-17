Киев передаст украинским военным скорые, полученные от Брюсселя, – Кличко

Киев получил от Брюсселя еще 4 кареты скорой помощи и передаст их защитникам.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"С начала полномасштабной войны община Брюсселя передала украинской столице 9 скорых – вместе с сегодняшними. Предыдущие 5 авто помогают спасать здоровье и жизнь мирных жителей Киева. В частности, после вражеских обстрелов", – отметил Кличко.

Мэр столицы рассказал, что Брюссель помогает в оснащении городских медучреждений, стажировке наших медиков, а также передал различную гуманитарную помощь, оборудование, спецавто.

"Сегодня вместе с мэром Брюсселя Филиппом Клозом посетили протезный центр Human Titans, который в конце лета открыли на базе одной из городских больниц. Заведение оказывает помощь раненым воинам и гражданским, которые нуждаются в современном протезировании и реабилитации. Он оборудован 3D-сканером для изготовления высокоточных компонентов протезов", – сообщил Кличко.

По словам главы столицы, центр создали при поддержке мэра Берлина Кая Вегнера и благотворительной организации Life Bridge Ukraine и при участии компании ONUR GROUP Ukraine.

Сейчас процесс протезирования и реабилитации в заведении проходят 13 ветеранов из разных регионов Украины. Трое из них – уже на финальной стадии.

Кличко напомнил, что в центрах протезирования в Берлине прошли обучение 6 техников-протезистов из Киева. Также в рамках проекта около 60 украинских военных с ампутациями нижних конечностей различных степеней сложности получили протезирование в военном госпитале Бундесвера.

"Теперь раненые защитники получают протезирование в центре, который работает в Киеве. А воплощение таких проектов показывает силу партнерства европейских городов. Партнерства, которое помогает спасать здоровье и жизни украинцев", – рассказал мэр Киева.