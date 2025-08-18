Киев передал Силам обороны Украины еще 6 тысяч дронов

Военные на одном из самых горячих направлений получат новую партию помощи от громады Киева. Город передал на фронт еще 6000 БпЛА разных типов.

Видео дня

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Передал от общины столицы бойцам 3-го армейского корпуса ВСУ новую партию необходимой помощи – еще 6000 дронов различных типов. В частности, часть из них получат и военные 3-й штурмовой бригады, которая входит в состав корпуса", – написал Кличко.

Мэр столицы напомнил, что этой зимой бойцам 3-й штурмовой столица передала современную мобильную школу для обучения управлению FPV-дронами, созданную на базе старого автобуса МАЗ, который полностью обновили и оснастили.

В прошлом году 3 штурмовая получила, в частности, более 10 000 дронов и 20 новых пикапов Toyota Hilux, приобретенные за средства, выделенные бригаде столицей.

"С начала года из городского бюджета этой бригаде на оснащение Киев выделил 400 млн грн", – сообщил Кличко.

Всего в 2025 году на поддержку защитников Киевсовет направил уже 6 млрд грн. Бойцам на фронт было передано более 40 000 БПЛА.