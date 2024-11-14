Киев отправил бойцам на Донецкое и Харьковское направления новую партию оснащения. Фото

Киев отправил бойцам 3-х бригад на Донецкое и Харьковское направления очередную партию помощи, приобретенную за внебюджетные средства. В частности, 100 fpv-дронов ночных, 5 БпЛА Mavic 3Т, 8 систем РЭБ и другая оснастка.

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Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня нашим Защитникам на фронт – Донецкое и Харьковское направления – отправили очередную партию оснащения в качестве благотворительной помощи (приобрели не за бюджетные средства)", – написал Кличко.

В частности, бойцы 42-й, 63-й и 241-й бригады получат 100 fpv-дронов с системами ночного видения, 5 БпЛА Mavic 3Т, 8 систем РЭБ, 10 генераторов, 10 устройств EcoFlow, 10 обогревателей.

Также на фронт отправится бронированный микроавтобус.

"Столица продолжает делать все, чтобы поддерживать и помогать нашим Защитникам. И за средства общества, и за небюджетные средства", – подчеркнул мэр.