'Киев остается открытым для инвестиций': Кличко встретился со столичными предпринимателями

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил предпринимателей столицы с профессиональным праздником и отметил их и коллективы предприятий наградами от города.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Деятельность малого и среднего бизнеса – важная составляющая для работы экономики, наполнения бюджета, решения социальных вопросов – и столицы, и государства, особенно в условиях полномасштабной войны", – отметил Кличко.

Кличко отметил, что в Киеве сосредоточены 30% малых и средних предприятий Украины.

В 2024 году общее количество субъектов предпринимательства, которые платили налоги, составило почти 376 тысяч. Они перечислили в сводный бюджет Украины почти 610 млрд грн, что более чем на 55% больше, чем в 2023. В бюджет столицы также поступил 71,2 млрд грн, что почти на 40% больше, чем в 2023 году. Таким образом, как отметил глава столицы, 80% доходной части бюджета Киева формирует малый и средний бизнес.

"Громада столицы благодарна за то, что в условиях войны предприниматели продолжают работать, платить налоги и предоставлять рабочие места. Отдельная благодарность социально ответственному бизнесу, который помогает делать Киев лучше. А также тем, кто волонтерит и финансово поддерживает военных", – отметил мэр столицы.

Он добавил, что местные власти делают все возможное для создания максимально благоприятных условий для предпринимателей. В частности, несмотря на сложную политическую и социально-экономическую ситуацию, столица реализует Программу финансово-кредитной-поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

"Киев был и остается открытым для инвестиций", – подытожил Кличко.