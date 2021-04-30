Киев накрыл ураганный ветер с ливнями, грозами и градом. Фото, видео

В пятницу 30 апреля, Киев накрыли кратковременные ливни с грозами и градом.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

Ливни с грозами начались около 17:00, но шли местами, в отдельных районах наблюдался град. Многие пассажиры общественного транспорта были вынуждены ждать, пока прекратится непогода.

Также из-за осадков было усложнено движение транспорта на дорогах. Несмотря на дождливую погоду в городе, температура воздуха не опускалась ниже +19 градусов.

В Киевской городской государственной администрации предупредили, что в столице до конца суток 30 апреля и ночью 1 мае ожидается гроза, местами град (I уровень опасности, желтый).

Отметим, в Киеве на Пасху установится теплая погода, но в городе пройдут грозовые дожди.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог рассказал, что апрель и май в Украине в 2021 году будут отличаться неустойчивой погодой. Изменения будут происходить каждые 4-5 дней.