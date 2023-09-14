Киев и Берлин подписали соглашение о партнерстве

14 сентября в мэрии столицы Германии Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Берлина Кай Вегнер подписали соглашение о партнерстве обоих городов. В знак важности для Берлина сотрудничества с украинской столицей и солидарности с украинцами состоялась церемония прохождения мэров двух городов через Бранденбургские ворота.

Об этом сообщил Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Берлин – город свободы. И сегодня немецкие друзья символически продемонстрировали, что Киев, Украина будут всегда свободными и будут частью европейской семьи. Берлин из городов западной Европы принял наибольшее количество спасавшихся от войны украинцев. Сейчас здесь проживают более 65 тысяч наших сограждан. И город им продолжает помогать", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Мэр Берлина Кай Вегнер отметил, что партнерство, сотрудничество с Киевом есть среди приоритетных проектов для властей Берлина. И немецкая столица заинтересована в углублении сотрудничества и продолжит поддержку Киева.

Мэры двух городов обсудили, в частности, дальнейшую помощь и передачу Берлином Киеву городских автобусов и коммунальной техники. Речь шла о содействии германской столицы в создании Киевом муниципального центра протезирования для военных. Берлин готов направить нескольких техников-протезистов с инновационных берлинских предприятий для передачи опыта и практических учений украинских специалистов. Многие украинские военные сегодня лечатся и проходят реабилитацию в клиниках Берлина. И власти города этому способствуют.

"Медицинская помощь, протезирование, реабилитация защитников – очень важный вопрос к Украине. И, надеюсь, наше сотрудничество с Берлином, которое мы будем развивать в этом направлении, поможет многим раненым украинским бойцам", – подчеркнул Виталий Кличко.

В ходе церемонии подписания соглашения о партнерстве в мэрии Берлина также присутствовали представители Альянса украинских организаций в Германии.