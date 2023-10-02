К концу недели комиссия инженеров и технологов подрядчика и производителя выяснит причины обвала балок на Дегтяревском путепроводе, – Кличко

Комиссия инженеров и технологов подрядчика и производителя выясняет причины чрезвычайной ситуации на объекте реконструкции – Дегтяревском путепроводе, когда при монтаже одна из балок упала и сбила несколько других, уже установленных. Поскольку подрядчик несет ответственность за все процессы на объекте.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев".

"Надеемся, что к концу недели комиссия инженеров и технологов подрядчика и производителя выяснит, почему при монтаже одна из балок на объекте реконструкции - Дегтяревском путепроводе, упала и сбила несколько уже установленных балок. Работы, осуществляемые на этом объекте "Относятся к работам с повышенной опасностью. Поэтому за их организацию и исполнение ответственность несет исключительно подрядная организация, - отметил мэр Киева. - Устранение всех последствий будет осуществляться на средства подрядчика. Отмечу, что ущерб городскому бюджету не нанесен. Но может несколько сместиться срок выполнения работ" . Стоимость же самой реконструкции путепровода не увеличится", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Он отметил, что победителем открытых торгов через систему Prozorro стала компания RDS. Она предложила минимальную стоимость и соответствующую квалификацию.

Группа компаний RDS входит в ТОП-5 дорожно-строительных компаний в Украине. С 2005 года имеет опыт выполнения работ по строительству дорог, мостов, аэродромов. Коллектив насчитывает 2800 человек и около 800 единиц техники. И подобные работы компания выполняла не раз.

Напомним, с 2020 года Дегтяровский путепровод находился в аварийном состоянии. Чтобы предотвратить падение части аварийного моста, в 2022 году город осуществил противоаварийные работы по демонтажу 4-х деформированных балок пролетного строения. Уже в текущем году, согласно разработанному проекту по заказу УК "Киевавтодор", подрядная организация ООО "RDS" приступила к реконструкции путепровода в составе транспортной развязки.

В частности, проект реконструкции предусматривает демонтаж существующего путепровода и устройство новых конструкций путепровода (мостовое полотно, пролетные строения, опоры, фундаменты), строительство новых трамвайных путей, ремонт подземных и надземных коммуникаций, а также благоустройство прилегающей территории. Предусмотрены проектом и устройство велодорожки на тротуарах и обустройство путепровода по средствам безбарьерного доступа для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.