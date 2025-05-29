"Изменения являются требованием времени": начальник КГГА Ткаченко представил нового главу Голосеевской РГА
28 мая начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко представил коллективу Голосеевской РГА, представителям Громсовета, коммунальных предприятий, руководителям терорганов центральных органов исполнительной власти, суда, силовых структур новоназначенную руководительницу Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации Софию Дунаевскую.
Тимур Ткаченко отметил: "Изменения являются требованием времени. Однако приоритеты остаются неизменными – оперативность, работа для людей, публичность, вопросы безопасности жителей, эффективное управление без злоупотреблений".
София Дунаевская, в свою очередь, отметила: "Среди моих первоочередных задач: оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации; налаживание прямой коммуникации с людьми – для этого в ближайшее время заработает "горячая линия", будут организованы личные приемы. Также в приоритете – социальные инициативы, ветеранская политика и чествование памяти павших героев".
Тимур Ткаченко поблагодарил за пятилетнюю работу во главе района Сергея Садового, особенно – в самый тяжелый период начала полномасштабного вторжения России. Начальник КГВА вручил Садовому благодарность от имени КГВА.