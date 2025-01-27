Избил до смерти товарища колуном и пытался скрыть преступление: в Киевской области задержали злоумышленника. Фото

В Вишневом Киевской области ссора между друзьями завершилась убийством. По информации следствия, злоумышленник нанес знакомому более 10 ударов колуном по голове, от чего последний скончался на месте.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, обратился мужчина с сообщением о том, что на территории деревообрабатывающего предприятия обнаружил тело своего родственника с телесными повреждениями.

"На месте происшествия полицейские установили, что на территории во время совместного распития алкогольных напитков между 54-летним фигурантом и его бывшим коллегой произошел конфликт. Во время спора обидчик схватил колун и нанес им знакомому около 12 ударов по голове. В результате чего 35-летний потерпевший скончался на месте", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что злоумышленник пытался скрыть преступление – он замотал тело погибшего в одеяло, а затем переместил на заднюю часть производства и засыпал его опилками.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, убил женщину в Киевской области. Во время конфликта злоумышленник ударил пенсионерку по голове молотком, затем ножом в шею, в результате чего последняя скончалась.

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