Из-за обысков в 'Киевтеплоэнерго' 2600 домов столицы могут остаться без отопления – КГГА

Работа КП "Киевтеплоэнерго" парализована из-за обысков, которые продолжаются уже два дня. Под угрозой восстановление теплоснабжения для 2,6 тыс. домов, оказавшихся без тепла после очередного обстрела.

Видео дня

Об этом заявила Киевская городская государственная администрация на своем официальном сайте

"12 и 13 февраля представители Службы безопасности Украины на основании одного постановления следственного судьи дважды пришли с обысками в главный офис КП "Киевтеплоэнерго", что является грубым процессуальным нарушением. Это парализовало работу предприятия сразу после ракетно-дронового удара в ночь на 12 февраля. Как известно, в результате атаки критически повреждены энергообъекты, из-за чего в значительной части города было прекращено теплоснабжение", – говорится в сообщении.

Как отмечают в КГГА, сейчас под угрозой восстановление теплоснабжения для 2600 домов, оказавшихся без тепла после очередного обстрела.

В КГГА сообщили, что обыск начался на утро сразу после обстрела. Именно в это время КП "Киевтеплоэнерго" оценивало последствия попаданий и мобилизовало весь возможный персонал для ликвидации последствий разрушений непосредственно на энергообъектах.

"Остановка работы главного офиса парализовала все предприятие в один из самых критических дней для Киева. Из-за этого из строя выведена штатная координация деятельности персонала и структурных подразделений. В условиях, когда после обстрелов важна каждая минута, чтобы минимизировать последствия атаки и сохранить уцелевшее оборудование, из-за действий правоохранителей вынужденно остановились важные для энергобезопасности Киева процессы",– говорится в заявлении.

По данным КГГА, это уже 103-е процессуальные действия на предприятии с начала широкомасштабного вторжения. Правоохранители также направили 188 запросов на получение документации и материалов.

Второй день подряд представители СБУ собирают на предприятии все документы, связанные с подготовкой к отопительному сезону или восстановлением энергетики, добавили в КГГА.

В ведомстве отметили, что во время обысков изымаются даже проекты еще незаключенных договоров, от которых напрямую зависит восстановление энергетики после разрушений и подготовка к следующей, не менее сложной зиме. Также изымают экземпляры технической документации по восстановлению поврежденных объектов и подключению новых когенерационных установок.

"Это нивелирует все усилия энергетиков и киевской власти, поскольку восстановление изъятых документов займет значительное время, что затормозит проведение восстановительных работ и подключение нового оборудования", – отметили в КГГА.

Как отмечают в коммунальном предприятии, создается впечатление, что нынешние обыски имеют явно политический характер.