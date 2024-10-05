Из-за густого тумана в Киеве произошло много серьезных ДТП: подробности и фото, видео

В субботу, 5 октября, Киев оказался в условиях густого тумана, что повлекло за собой значительное усложнение ситуации на дорогах. Это, в свою очередь, привело к серии ДТП.

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Об этом сообщает OBOZ.UA, ссылаясь на собственные источники. Одна из серьезных аварий произошла на Броварском проспекте, где автомобиль врезался в столб и опрокинулся.

Очевидцы сообщают, что на месте аварии ситуация выглядит критично, но состояние водителя пока неизвестно.

Из-за ДТП движение транспорта в направлении станции метро "Левобережная" затруднено, поэтому водителям рекомендуется заранее учитывать это при планировании своих маршрутов.

Еще одна серьезная авария произошла на проспекте Валерия Лобановского, где столкнулись три автомобиля. Детали инцидента уточняются.

Предварительно, по информации наших источников, оба этих ДТП обошлись без серьезных травм для участников. Обстоятельства событий устанавливаются.

Из-за плохой видимости, вызванной туманом, полиция призывает водителей к осторожности и рекомендует соблюдать несколько простых правил, чтобы избежать опасности на дорогах:

Отказывайтесь от рискованных маневров и не превышайте скорость.

Снижайте скорость перед пешеходными переходами и у школ и детских садов.

Увеличьте дистанцию между автомобилями.

Используйте противотуманные фары вместе с ближним светом.

Во время остановки по дороге включайте аварийную световую сигнализацию.

Обязательно пользуйтесь ремнями безопасности как для взрослых, так и детей.

Пешеходам рекомендуется быть особенно аккуратными, переходить дорогу только в определенных местах.

Ситуация на дорогах Киева остается сложной, поэтому будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности, чтобы избежать возможных аварий.

Напомним, в Святошинском районе Киева водитель Land Rover на переходе сбил мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области автомобиль BMW на скорости въехал в электросопротивление, которое, вследствие этого, упало на пешехода. Как оказалось, водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

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