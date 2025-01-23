Информация недостоверна и безосновательна: в КГГА отреагировали на скандал с технической солью в КП 'ШЭУ Оболонского района'

В сети распространяется недостоверная и безосновательная информация о закупке соли КП "ШЭУ Оболонского района". Киев. Данные о якобы отсутствии поставки соли на предприятие не соответствуют действительности и дискредитируют коммунальное предприятие.

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Как сообщила КГГА, об этом заявили в КП "ШЭУ Оболонского района" г. Киев.

"Вся соль была поставлена в полном объеме и использована при содержании улично-дорожной сети города", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что уголовное дело против работников коммунального предприятия не возбуждено. Подозрение правоохранители вручили руководителю подрядной организации.

"В очередной раз призываем не манипулировать и не распространять недостоверную информацию по безосновательным обвинениям. Поскольку это выглядит как спланированная кампания с целью дискредитации коммунальных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность столицы", - подчеркнули в КГГА.